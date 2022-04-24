Французские порты вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судов

Заблокированные во французских портах российские суда стали проблемой, местным властям приходится платить за их перемещение внутри гаваней. Об этом сообщил телеканал France 2.

Российские грузовые суда застряли в портах Франции из-за введенных санкций против их владельцев. В портовом Сан-Мало в Бретани пришвартовано 141-метровое судно, его постоянно приходится перемещать внутри гавани, чтобы освободить место другим кораблям, говорится в сюжете.

«Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег», — рассказал вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен.

На передвижение одного из таких судов Бретань потратила почти 50 тысяч евро, и чем дольше продлится блокада, тем больше средств уйдет на эти перемещения.

Санкции против России не спасут ни одну украинскую жизнь, но могут разрушить европейскую экономику, заявила член Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Она отметила, что рестрикции не работают и не станут сдерживающим фактором.