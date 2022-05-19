Французские пользователи Twitter раскритиковали появление Зеленского на кинофестивале в Каннах

Части французов не понравилось, что на открытии Каннского фестиваля в онлайн-режиме выступил президент Украины Владимир Зеленский. Свое недовольство они высказали в Twitter.

Пользовательница @GaveEmmanuelle заявила, что «выступление Зеленского — это гротескное кино», а @LaurencePino попросил организаторов киномероприятия «перестать беспокоить их (французов — прим. ред.) этим парнем».

«Французское кино только что плюнуло в лицо миллионам французов, так что не удивляйтесь падению аудитории и посещаемости кинотеатров, субсидии все не спасут!», — заявил юзер под ником @HissierJ.

Еще один пользователь под никнеймом @Robin33390 посчитал выступление украинского лидера на открытии кинофестиваля неуместным. При этом комментирующий заметил, что с уважением относится к народу Украины.

Ранее стало известно, что актер Том Круз удостоился почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

Кинофестиваль в Каннах открылся 17 мая, он продлится до 28 мая. Российские средства массовой информации не получили аккредитацию на мероприятие из-за спецоперации на Украине, написала газета «Известия».