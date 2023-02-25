Мир 25 февраля 2023, 01:58 Французские отельеры не планировали уходить с российского рынка Telegraph: французская группа отельеров Accor не планирует уходить с российского рынка freepik

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Мировой лидер гостиничного бизнеса французская группа Accor не планирует покидать российский рынок из-за событий на Украине. Об этом в интервью британской газете The Telegraph сообщил генеральный директор компании Себастьен Базен.

«Причина, по которой мы не выдернули вилку из розетки, заключается в том, что у нас нет для этого предпосылок. Даже если мы выдернем ее, то отель сохранит за собой марку, ведь это я не выполню обязательства. <…> Это юридический вопрос, у меня есть фидуциарные обязательства на следующие 25 лет», — заявил Базен газете.

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При этом гендиректор группы отметил, что ситуация может измениться с ужесточением антироссийских санкций, однако пока на Accor не оказывается давления. Он подчеркнул, что при уходе из России придется отдать построенные отели «за один доллар», и это сделает россиян богаче.

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Страны Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций против России. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, поддерживающих СВО.