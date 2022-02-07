Французские исследователи выяснили, кто больше подвержен риску потери обоняния и вкуса из-за коронавируса

Французские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, какие люди больше подвержены риску временной потери вкуса и обоняния при заражении коронавирусом. С результатами ознакомился «Ридус».

В исследовании приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет. Они сдавали образцы крови для серологического тестирования на коронавирус, а также электронные анкеты с вопросами об их хронических заболеваниях и образе жизни. Выяснилось, что у курильщиков и женщин шансы потерять вкус и обоняние из-за коронавируса были значительно выше. Также это касалось людей, выпивающих более двух порций алкоголя в день.