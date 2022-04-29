Французские фермеры вывалили кучу навоза перед зданием правительства — видео

Французские фермеры устроили акцию протеста из-за повышения цен на сырье. Они вывалили кучу навоза перед правительственным зданием в городе По.

Участники протеста засняли акцию на видео, которое появилось в Сети. На кадрах видно, как огромное количество навоза вываливают прямо на улицу с самосвала. Все происходит под крики и свист толпы. Некоторым людям даже пришлось отойти подальше, так как зловония разлились по всему тротуару. После этого появляются кадры с с трактором, который вываливает на асфальт различный мусор.

Как сообщил портал Crisis24, протестная акция проходила в четверг, 28 апреля. Фермеры прошли через весь центр города и остановились у здания правительства. После этого они подогнали самосвалы с навозом и мусором.

Всего в центре города собрались несколько сотен человек. Они требовали, чтобы правительство оказало срочную помощь крестьянству на фоне резкого роста цен на горючее и удобрения. Шествие по городу сопровождали сотрудники полиции, которые не стали мешать фермерам. После завершения протестной акции муниципальной службе пришлось расчищать улицу.