Мир 20 декабря 2023, 10:03 Французские фермеры вслед за польскими пострадали из-за импорта с Украины Член парламента Франции Пажери: поставки с Украины сделали рынок несправедливым Unsplash

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Поставки сельскохозяйственной продукции с Украины повлияли на рынок во Франции. Пострадали местные производители. Член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери пожаловался на несправедливость министру сельского хозяйства Марку Фено, сообщила Lenta.ru.

За последние 20 лет, по словам парламентария, доля французской продукции на сельскохозяйственном рынке сильно сократилась, а половину объема фруктов, овощей и кур стали завозить, в том числе с Украины. Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что к импортерам отнеслись лояльней, чем к местным производителям.

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«Вызывает беспокойство тот факт, что эти импортируемые продукты часто не соответствуют социальным и экологическим стандартам, которые предъявляются французским фермерам», — сказал он.

Член парламента заявил, что аграрии разочаровались в действиях властей. Правительство сначала вынуждало их вкладываться в сертификацию, повышение продаж, модернизацию производства и выпуск органических продуктов, а теперь на фоне высокой инфляции и потока импорта потребовало снизить цены. Эммануэль Таше де ла Пажери потребовал устранить эту несправедливость.

На убытки из-за украинского зерна жаловались польские фермеры. RT сообщил, что для поддержки собственных производителей правительство ввело временное эмбарго.