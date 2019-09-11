Французские энергетики выступили за строительство газопровода через Украину

По словам Ле Флок-Прижана, раз Киев нацелен на сближение с Евросоюзом, то он убежден в том, что проект будет реализован. Его запуск зависит от того, возьмет ли Еврокомиссия на себя роль гаранта в существовании трубопровода и его нормальной работы.

«Мы начинаем диалог с Еврокомиссией. Отправная точка заключается в способности Еврокомиссии осознать, что у „Северного потока — 2“, который, кстати, никому не нужен, нет будущего, особенно при существовании недорогого американского сланцевого газа», — указал Ле Флок-Прижан.

Он добавил, что Франция сэкономит миллиарды евро, если газопровод через украинскую территорию будет построен. В этом случае у ФРГ останется первый «Северный поток», а Незалежная почувствует единение с ЕС.