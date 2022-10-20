Французские автомобилисты устроили километровые очереди за топливом | 360°

Мир 20 октября 2022, 09:59 Французские автомобилисты устроили километровые очереди за топливом «Известия»: автомобилисты Франции встали в пробки на приграничные АЗС Бельгии и Швейцарии piqsels

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Французы оказались в огромных пробках на приграничных автозаправках Швейцарии и Бельгии. Дело в том, что во Франции появился дефицит топлива. Об этом написала газета «Известия».

Топлива не хватает даже для заправки машин скорой помощи. Проблема существует уже не первую неделю.

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«Просыпаюсь, смотрю карту, смотрю новости, решаю, на какую заправку ехать. Конкретно до этой мне 30 километров, но риск оправдался, тут есть бензин, так что заправляю полный бак, недели на две хватит, если экономно ездить», — рассказал местный житель.

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Ранее Министерство экологического перехода Франции заявило, что 29,7% АЗС имеют проблемы с поставками. Все началось из-за забастовок. Работники нефтеперерабатывающих заводов компании TotalEnergies потребовали повышение зарплаты. Ведь организация получила рекордную прибыль из-за скачков цен на нефть.