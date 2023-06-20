Мир 20 июня 2023, 23:36 Французская журналистка раскрыла ложь западных СМИ об Артемовске Независимый журналист Нэан: западные СМИ провоцировали обстрелы жилых кварталов Артемовска РИА «Новости»

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Независимый иностранный журналист Кристель Нэан раскрыла ложь западных и украинских СМИ об Артемовске. Она написала, что представители прессы специально провоцировали обстрел жилых кварталов города со стороны ВСУ, чтобы выдавать их за якобы преступления российский армии, написало РИА «Новости».

Один из беженцев рассказал, как корреспонденты платили боевикам «Азова»* и «Правового сектора»**, чтобы те били по городу. После этого снимались репортажи с обвинениями в адрес Москвы.

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Сама Наэн рассказала, что во время ее работы с беженцами из Артемовска она нашла массу свидетельств, что западные и украинские СМИ могли знать о предстоящих обстрелах города.

«Разные люди из разных мест все сказали, что журналисты очень быстро были на месте. Такое же мы видели в Мариуполе во время якобы авиаудара по роддому. Западные журналисты были сразу на месте», — привела аргумент журналистка.

По мнению репортера, это означает, что представители СМИ вместе с ВСУ уже были готовы к развитию событий. Оказаться практически сразу на месте обстрела невозможно, заверила Нэан, исходя из своего девятилетнего опыта работы в зоне боевых действий.

Такая же практика применялась западными СМИ и в Сирии. По словам ее коллег, местные жители часто сообщали о журналистах, платившим террористам за обстрелы, поле чего они заявляли, что это сделала сирийская армия.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать ВС РФ продолжить наступление. Несмотря на это, российская армия подготовлена лучше противника, а ее взаимодействие между подразделениями более слажено.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

** Экстремистская организация, запрещенная в России.