19 января 2024, 23:19
Французская военнослужащая рухнула в обморок на выступлении Макрона
Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади выступающего перед армией президента Франции Эммануэля Макрона, едва не упала в обморок. Этот эпизод попал в видеотрансляцию в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Президент Франции выступил перед военными на ежегодном обращении к вооруженным силам страны. На 20-й минуте его речи стоявшая на сцене женщина-военная начала терять сознание. Президент заметил это и сказал, что представительнице армии нужна помощь.
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Девушку увели, ее место на сцене заняла другая военнослужащая, а Макрон продолжил выступление.
«Я вас заверяю что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррористической операции Sentinelle. Надеюсь, обморок не связан с этим», — заявил французский президент.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что победа России на Украине подвергнет риску Прибалтику, а с ней и всю Европу. Французский лидер анонсировал передачу ВСУ 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.
Эммануэль Макрон
Армия
Франция
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