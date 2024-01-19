Мир 19 января 2024, 23:19 Французская военнослужащая рухнула в обморок на выступлении Макрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади выступающего перед армией президента Франции Эммануэля Макрона, едва не упала в обморок. Этот эпизод попал в видеотрансляцию в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

Президент Франции выступил перед военными на ежегодном обращении к вооруженным силам страны. На 20-й минуте его речи стоявшая на сцене женщина-военная начала терять сознание. Президент заметил это и сказал, что представительнице армии нужна помощь.

Реклама

Девушку увели, ее место на сцене заняла другая военнослужащая, а Макрон продолжил выступление.

«Я вас заверяю что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррористической операции Sentinelle. Надеюсь, обморок не связан с этим», — заявил французский президент.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что победа России на Украине подвергнет риску Прибалтику, а с ней и всю Европу. Французский лидер анонсировал передачу ВСУ 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.