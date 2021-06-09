Полицейские провели обыск в доме напавшего на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в департамент Дром, сообщил телеканал BFM.

«В доме подозреваемого, который в настоящее время находится под стражей из-за умышленного проявления насилия в адрес лица, наделенного властью, прошел обыск», — говорилось в сообщении телеканала.

Знакомый подозреваемого в эфире BFM заметил, что очень удивлен таким поступком своего приятеля. Он добавил, что если бы ему сказали, что Дамьен может ударить президента, то он бы ответил, что это неправда. Молодой человек также отметил, что его друг — «спокойный человек».

Во время визита департамента Дром Эммануэль Макрон решил пообщаться с простыми гражданами. Один из них воспользовался ситуацией и попытался дать пощечину президенту, но его быстро скрутила охрана. Теперь напавшему грозит штраф, а вот президент получил поддержку от своих главных конкурентов.

Французские пользователи Twitter увидели в этой ситуации повод для смеха и в соцсети стали появляться различные мемы.