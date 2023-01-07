07 января 2023, 16:56
Французская полиция задержала двух курдов после атаки на здание генконсульства Турции
BFMTV: курды забросали генконсульство Турции в Марселе «коктейлями Молотова»
Неизвестные атаковали генконсульство Турции. Они забросали здание «коктейлями Молотова». Об этом сообщил телеканала BFMTV.
«Двух человек задержали в ночь с четверга на пятницу после того, они как бросили „коктейли Молотова“ в фасад генконсульства Турции в Марселе», — уточнил источник в правоохранительных органах журналистам.
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В участке выяснилось, что нападавшие имеют курдское происхождение. Еще двух человек правоохранители объявили в розыск.
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В конце декабря мужчина убил трех человек у курдского культурного центра в Париже. У подозреваемого не было сообщников, он не входил ни в одну из террористических группировок.
Бывший служащий французских железных дорог начал стрелять в прохожих из-за депрессии и патологической ненависти к иностранцам.
Турция
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