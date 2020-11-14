Французская полиция разогнала вечеринку на 300 человек

Организаторы нелегальной вечеринки превратили один из павильонов в жилом районе коммуны в ночной клуб. Гостям предлагали отжигать на танцевальной площадке, сидеть за барными стойками и пользоваться местами для кальяна. При этом отдыхающие не соблюдали санитарные требования.

Полицейские попытались разогнать участников, но в их сторону полетели бутылки. В результате столкновений один из гостей праздника получил травму глаза и попал в ближайший госпиталь.

В префектуре полиции планируют «подать жалобу на насилие со стороны агрессивно настроенных лиц».

Во Франции с 30 октября и пока до 1 декабря повторно введен режим самоизоляции. Не работают кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, а также закрыты магазины, в которых продаются товары не первой необходимости. В стране запрещены массовые собрания людей. Штраф за нарушение правил карантина 135 евро.

По последним данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции зарегистрировано свыше 1,9 миллиона случаев COVID-19, умерли почти 44 тысячи граждан.