Французская певица Мирей Матье рассказала о личных встречах с Путиным

76-летняя французская певица Мирей Матье сообщила, что относится к президенту России Владимиру Путину не просто как к главе государства. Об этом артистка заявила в интервью изданию Nice Matin.

«Это личное. Мои отношения с ним отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз лично приветствовал меня, когда я пела там (в России — прим. ред.), — призналась Матье.

Касаясь вопроса поддержки Путина россиянами, она отметила что «это очень по-русски — и те, кто плохо знает страну, этого никогда не поймут».

Ранее певица Бритни Спирс заявила, что вернется в музыкальную сферу. В скором времени выйдет ее новая песня, записанная совместно с певцом Элтоном Джоном. Последний подтвердил эту информацию в своих соцсетях. Артисты готовят кавер на старый трек Джона Tiny Dancer, который вышел в 1971 году.