Французская монахиня стала самым старым человеком в мире

Французская монахиня сестра Андреа признала самым старым человеком в мире. Ей 118 лет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на книгу рекордов Гиннесса.

До нее таким человеком была японка Канэ Танаки, которая скончалась в возрасте 119 лет и 107 дней.

Сестра Андреа пережила две пандемии: испанского гриппа и коронавируса. Она перенесла обе инфекции.

Последние 12 лет женщина живет в доме престарелых. Один из сотрудников учреждения рассказал, что она любит шоколад и вино, когда спросили его мнение о секрете такого долголетия.