Мир 18 августа 2023, 20:15 Французская компания Valeo объявила о продаже бизнеса в России Производитель запчастей Valeo продаст бизнес в России НПК «Автоприбор» Викимедиа

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Французская компания Valeo, занимающаяся производством комплектующих для автомобилей, подписала соглашение о продаже бизнеса в России НПК «Автоприбор». Об этом европейская фирма сообщила на своем сайте.

В компании отметили, что оставили за собой право на обратный выкуп активов в течение 10 лет, но воспользоваться им смогут только на седьмой год после своего ухода с российского рынка.

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«Компания Valeo подписала соглашение с НПК „Автоприбор“ о продаже всех активов по производству систем трансмиссий в России», — указали в публикации.

Заключенная сделка сохранит 158 рабочих мест. Уход для французской компании пройдет без прироста и потерь капитала.

Общие продажи Valeo на российском рынке ранее составляли 1% от общего объема. Итоговая стоимость выставленных на продажу активов составила 43 миллиона евро, по данным на 2022 год. В фирме подчеркнули, что завершение сделки зависит от получения разрешения регулирующих органов.

По открытым данным, французская компания Valeo открыла завод в Тольятти по производству автомобильных комплектующих в 2011 году. Через семь лет фирма расширила производство, вложив 17 миллионов евро.

НПК «Автоприбор» — предприятие из Владимира. Оно выпускает более 500 наименований продукции для отечественного и зарубежного автопрома.