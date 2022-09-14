Air France отменила половину рейсов из-за забастовки диспетчеров | 360°

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Air France отменила половину рейсов из-за забастовки диспетчеров

AFP: авиакомпания Air France отменила половину рейсов из-за забастовки диспетчеров

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Французская компания Air France отменила около половины своих своих рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров, которая состоится 16 сентября. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Из запланированных на этот день 800 рейсов отменили около 400. Среди них 10% — дальнемагистральные рейсы и 55%  — рейсы малой и средней дальности.

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Компания также не исключила вероятных сложностей с отменой рейсов непосредственно перед вылетом. Клиентов уведомят обо всех изменениях по СМС или электронной почте.

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«Компания Air France делает все возможное, чтобы снизить последствия забастовки для своих клиентов. Все наши службы работают, чтобы помочь им в этих  усилиях», — отметил перевозчик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха изобилия закончилась и миру предстоит столкнуться с серьезными экономическими сложностями. По его словам, речь идет о технологиях и продуктах питания.

Причинами кризиса Макрон назвал конфликты в Европе, вызванные пандемией сбои в снабжении и климатические изменения. Французский лидер призвал правительство республики быть готовым к любым последствиям.

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