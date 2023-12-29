Мир 29 декабря 2023, 13:27 Французская актриса Жюльетт Карре умерла в возрасте 90 лет

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Французская актриса театра и кино Жюльетт Карре, снявшаяся в фильме «Ночной дозор», скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Артистка начала сниматься в кино в с 1970-х годов. Она играла в спектаклях «Жизель, или Смерть президента» Бернара да Коста, «Месье Клебс и Розали» Рене де Обальдия и «Король умирает» Эжена Ионеско.

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Отмечается, что Карре также известна по ролям в фильмах «Скупой», «Ребекка», «Смерть короля», «Пляска смерти».