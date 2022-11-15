Мир 15 ноября 2022, 20:30 Французов уличили в «эпидемии лени» The Telegraph: исследователи IFOP выявили «эпидемию лени» на территории Франции Unsplash

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Жители Франции оказались в эпицентре так называемой «эпидемии лени». Об этом сообщили представители местного института общественного мнения (IFOP). Результатами исследования поделились журналисты издания The Telegraph.

По мнению авторов исследования, причина массового лентяйства кроется в увеличении популярности удаленного формата работы. Такой график начали массово использовать во время пандемии коронавирусной инфекции,

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Также к первоисточникам эпидемии лени отнесли и действия властей страны в рамках поддержки населения. Во время локдаунов и прочих тяжелых ситуаций, происходящих в последнее время, правительство Франции назначало выплаты потерявшим работу согражданам, заработок которых был близок к прожиточному минимуму.

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Авторы исследования заявили, что выявленная ими эпидемия лени привела к нехватке сотрудников в медицине, сфере гостиничного бизнеса и обучения. По их данным, 37% участников опроса сообщили о личном упадке рабочей мотивации.