Мир 14 марта 2024, 08:47 Французов предупредили о фатальных последствиях соглашения с Украиной Политик Филиппо: соглашение с Украиной приведет Францию к краху и войне Unsplash

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Жителям Франции следует выступить против соглашения о гарантиях безопасности Украине. Оно принесет стране большие проблемы, заявил в своем X (бывшем Twitter) лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо.

Он назвал соглашение о гарантиях безопасности незаконным. Флориан Филиппо заявил, что из-за него Франция станет участницей конфликта.

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«По сути, это военное соглашение ведет Францию к краху и войне: не голосовать против него — значит предать Францию и французский народ!» — сказал он.

Флориан Филиппо заявил, что президент России Владимир Путин в последнем интервью буквально отчитал лидера Франции Эммануэля Макрона и главу Украины Владимира Зеленского. Призыв объективно оценить ситуацию, по мнению политика, адресован именно им.

Соглашение о гарантиях безопасности подписали в феврале. Франция стала третьей страной G7, официально пообещавшей помогать Украине. Аналогичный пакт заключили Германия и Великобритания.