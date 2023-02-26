26 февраля 2023, 04:22
Французов поразила жизнь россиян под давлением санкций
Valeurs Actuelles: российская экономика легко преодолела последствия западных санкций
Россия смогла преодолеть давление западных санкций, россияне живут как обычно, поразился обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре. Свести на нет ограничения помогли правильные меры реагирования, грамотная стратегия и надежные восточные партнеры, отметил журналист.
«Все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены», — написал Раффе.
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Россия смогла обуздать инфляцию и стабилизировать рубль. Экономика оправилась от отключения от международной системы финансовых транзакций SWIFT, платежных систем Mastercard и Visa. Не случилось катастрофы и в промышленном секторе.
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«За исключением нескольких шведских, британских или французских компаний, с российского рынка ушло не так много западных предприятий. Были достигнуты договоренности с местным руководством. Проданные компании перешли к русским, китайцам и индийцам», — пишет обозреватель.
За прошедший год Россия вдвое сократила торговый оборот с Западом, расширив при этом коммерческие отношения с Китаем. По мнению Раффе, именно сотрудничество с КНР позволило России в большей степени нивелировать потери от потери западных рынков.
По итогам 2022 года Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам, и это при том, что страна с 2014 года находится под санкциями, пишет издание «Дни.ру».
Санкции
Россия
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