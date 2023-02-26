Мир 26 февраля 2023, 04:22 Французов поразила жизнь россиян под давлением санкций Valeurs Actuelles: российская экономика легко преодолела последствия западных санкций Pixabay

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Россия смогла преодолеть давление западных санкций, россияне живут как обычно, поразился обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре. Свести на нет ограничения помогли правильные меры реагирования, грамотная стратегия и надежные восточные партнеры, отметил журналист.

«Все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены», — написал Раффе.

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Россия смогла обуздать инфляцию и стабилизировать рубль. Экономика оправилась от отключения от международной системы финансовых транзакций SWIFT, платежных систем Mastercard и Visa. Не случилось катастрофы и в промышленном секторе.

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«За исключением нескольких шведских, британских или французских компаний, с российского рынка ушло не так много западных предприятий. Были достигнуты договоренности с местным руководством. Проданные компании перешли к русским, китайцам и индийцам», — пишет обозреватель.

За прошедший год Россия вдвое сократила торговый оборот с Западом, расширив при этом коммерческие отношения с Китаем. По мнению Раффе, именно сотрудничество с КНР позволило России в большей степени нивелировать потери от потери западных рынков.

По итогам 2022 года Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам, и это при том, что страна с 2014 года находится под санкциями, пишет издание «Дни.ру».