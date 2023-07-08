Мир 08 июля 2023, 22:36 Французов лишили фейерверков для празднования Дня взятия Бастилии Премьер-министр Франции Борн объявила о запрете продаж фейерверков на День взятии Бастилии РИА «Новости»

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что в связи с празднованием Дня Бастилии 13 и 14 июля будут приняты масштабные меры безопасности. В частности, это запрет на продажу фейерверков на фоне волны насилия из-за убийства подростка в Нантере, написала Parisien.

«Будут приняты масштабные меры для защиты французов в эти два дня, требующие особого внимания. Кстати, в указе, который будет опубликован в официальном вестнике в воскресенье, я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю», — процитировала газета слова главы правительства.

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Покупать фейерверки разрешено только «профессионалам», которые будут организовывать их в коммунах.

День взятия Бастилии 14 июля считается главным национальным праздником Франции. Он сопровождается мероприятиями по всей стране.

Ранее министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр заявил, что во время беспорядков во Франции пострадали более тысячи магазинов, торговых центров, табачных лавок и банков. Погромщики разграбили или сожгли торговые точки и кредитные учреждения