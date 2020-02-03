Французов из Le Monde восхитила жизнь москвичей

В Москве сегодня можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, часами или «крутым, умным» кольцом. В ближайшем будущем в метро или автобус можно будет зайти после сканирования лица, пишет газета.

Реальность столичной жизни буквально «сбивает с толку», так как в начале 2000-х годов пользоваться городским транспортом было неудобно. Также москвичи активно пользуются социальными приложениями, через которые фактически «можно управлять своей жизнью»: записаться к врачу, оплатить коммуналку, парковку и штрафы, а также заказать нужные административные документы.

Издание пишет, что это все стало возможно благодаря программе «Умный город», которую запустили несколько лет назад. В 2018 году Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг жителям города. Тогда же городские власти вместе с бизнесменами и простыми горожанами разработали цифровую стратегию мегаполиса «Умный город — 2030».