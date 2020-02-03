    03 февраля 2020, 09:34

    Французов из Le Monde восхитила жизнь москвичей

    Андрей Иванов

    Даже французы опешили от прогрессивной жизни в Москве. Издание Le Monde написало о резком скачке в развитии Москвы. Жители российской столицы фактически уже живут в будущем: активно пользуются онлайн-сервисами и платят за проезд в транспорте смартфонами и кольцами. В остальной России пока могут о таком только мечтать.
    Французов из Le Monde восхитила жизнь москвичей

    В Москве сегодня можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, часами или «крутым, умным» кольцом. В ближайшем будущем в метро или автобус можно будет зайти после сканирования лица, пишет газета.

    Реальность столичной жизни буквально «сбивает с толку», так как в начале 2000-х годов пользоваться городским транспортом было неудобно. Также москвичи активно пользуются социальными приложениями, через которые фактически «можно управлять своей жизнью»: записаться к врачу, оплатить коммуналку, парковку и штрафы, а также заказать нужные административные документы.

    Издание пишет, что это все стало возможно благодаря программе «Умный город», которую запустили несколько лет назад. В 2018 году Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг жителям города. Тогда же городские власти вместе с бизнесменами и простыми горожанами разработали цифровую стратегию мегаполиса «Умный город — 2030».