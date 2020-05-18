Француженка родила сразу шестерых детей

В страсбургской клинике беременная женщина родила шестерых детей. Отмечается, что это первый случай за последние 30 лет, когда на свет появились шестерняшки. Такое событие в стране последний раз происходило в 1989 году.

Как говорят специалисты, шанс родить сразу шестерых детей один к примерно 4,7 миллиарда.

Врачи рассказали, что малыши родились раньше срока, на 25-й неделе беременности. Чтобы роды прошли успешно, медикам пришлось прибегнуть к стимуляции яичников и процедуре кесарева сечения. Вес младенцев составляет от 630 до 730 граммов, появиться на свет им помогали 30 медицинских сотрудников.

На данный момент все дети в неонатальной реанимации, где им предстоит жить на протяжении нескольких месяцев.

У француженки, родившей шестерняшек, уже есть двое детей.

Напомним, в последний раз шестерняшки появились на свет во Франции в 1989 году, в парижской больнице.