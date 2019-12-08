Французам запретили умирать в выходные и праздники

«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», — привело СМИ слова мэра.

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В коммуне врачей настолько мало, что они просто не успевают оказывать помощь и фиксировать факты смерти в выходные и праздничные дни. По словам мэра, эта ситуация требует скорейшего разрешения.

Телеканал CNews пояснил, что главой коммуны такое решение было принято после ситуации, произошедшей неделей ранее. В воскресенье, когда умер один из жителей населенного пункта, мэр лично искала специалиста, чтобы подтвердить смерть. Лечащий врач не дежурил в этот день, а скорая помощь приехать не смогла, так как подчиняется другой коммуне, где тоже мало докторов. Медик обнаружился лишь в соседнем округе. Мэр заявила, что не желает сталкиваться с подобной ситуацией в дальнейшем, поэтому приняла соответствующий указ.