Французам рекомендовали не ездить в Россию из-за коронавируса

Коронавирус перекинулся из Китая на Францию. Из-за распространения инфекции Генконсульство призвало граждан страны не летать в Россию. Если французы решат приехать, то их может ждать двухнедельный карантин.

Посольство Франции и генеральное консульство в Москве предупредили жителей Франции об указе столичной мэрии. По распоряжению Сергея Собянина все туристы из стран, где есть зараженные коронавирусом, после прилета должны провести две недели на самоизоляции. В список попала и Франция.

«Что касается французских граждан, планирующих временные поездки в Россию в деловых или туристических целях: мы настоятельно рекомендуем отложить поездку», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Французам, живущим в Москве, порекомендовали соблюдать рекомендации столичных властей и помнить о мерах профилактики заболевания.

Источник фото: телеканал «360»

Коронавирус появился чуть больше двух месяцев назад в Китае. Инфекция распространилась уже на многие страны мира. Во Франции насчитывается 613 заразившихся, при этом врачи не смогли спасти жизни девяти пациентов. В мире число инфицированных перевалило за 100 тысяч человек. Летальных исходов более 3,4 тысячи.