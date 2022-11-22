Мир 22 ноября 2022, 19:57 Французам разрешили заправлять автомобили использованным маслом для фритюра France Info: Сенат Франции разрешил заправлять машины маслом для фритюра вместо топлива Unsplash

Читать 360tv в

Французский Сенат разрешил использовать отработанное подсолнечное масло в качестве топлива. Об этом сообщил портал France Info.

С идеей заменить обычное топливо на использованное фритюрное масло выступили депутаты-экологи. Их инициативу уже одобрило французское правительство и включило ее в проект бюджета. Голосование по нему прошло в ночь на 22 ноября.

Реклама

Сенат ограничил круг тех, кто может пользоваться нововведением. Верхняя палата парламента разрешила применять отработанное масло только транспортным средствам, которые принадлежат компаниям или муниципалитетам. При этом автомобили должны снабжаться топливом на одной заправке.

Реклама

Из-за страха остаться без тепла Евросоюз перестарался во время подготовки к зиме и столкнулся с проблемами в газовом секторе. Страны ЕС переполнили своих хранилища, а из-за избытка голубое топливо подешевело.

Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил, что республика закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа. По его прогнозам, сырья в стране хватит на месяц и три недели.