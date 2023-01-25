Мир 25 января 2023, 07:46 Французам посоветовали следить за подозрительными отставками на Украине Французский политик Филиппо из-за отставок заподозрил, что на Украине что-то происходит Unsplash

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Череда отставок и назначений в руководстве Украины взволновала французов. Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что в киевском режиме произошли какие-то перемены, и посоветовал следить за обстановкой. Он написал об этом в Twitter.

«На Украине явно что-то происходит — следите за новостями», — написал он.

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Французский политик обратил внимание подписчиков на то, что сначала сменили заместителя главы офиса президент Украины — им стал бывший руководитель Киевской областной администрации Алексей Кулеба — а теперь замминистра обороны Вячеслав Шаповалов ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Он сравнил это с древнегреческим ритуалом гекатомбой, когда множество людей приносили в жертву.

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко тоже оставил пост спустя полгода после своего назначения, еще раньше заявление на увольнение написал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Украинский политик и управленец Владимир Олейник предположил, что за массовыми кадровыми перестановками стоят США.