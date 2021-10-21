Француза задержали за обезглавливание собственного деда

Французские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего деда с особой жестокостью. О том, что предполагаемый преступник пойман, сообщили журналисты местного телеканала BFM TV.

В полиции журналистам сказали, что задержали подозреваемого примерно в 23:30 20 октября. Он находился в городе Сен-Поль-Труа-Шато и перед поимкой стучался в дверь одного из домов, хозяин которого и вызвал правоохранителей.

Прокурор рассказал, что подозреваемый принадлежит кругу семьи убитого. Источник, близкий к следствию, сообщил, что это был его внук.

Тело мужчины с отрубленной головой и выпотрошенными внутренностями нашли в городе Боллен на юго-востоке Франции 20 октября. Он погиб в собственном доме, сообщила французская газета 20 Minutes со ссылкой на местную полицию.

Полицейские сразу предположили, что злоумышленник не был террористом. На его поиски выделили большую команду из 86 жандармов и нескольких кинологов. В городе Боллен проживает 13 тысяч человек, всех их уведомили о случившемся на странице жандармерии в Facebook.