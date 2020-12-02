Француза весом 300 кг еле вытащили из квартиры строительным краном. Видео

Жителя французского Перпиньяна освободили из собственной квартиры с помощью строительного крана. Год назад мужчина весом 300 килограмм сломал ногу, и с тех пор не мог попасть в больницу из-за своего веса.

Об этом сообщило Daily Mail. 53-летний Ален Панабьер сломал бедро в 2019 году. Из-за своего веса мужчина оказался узником в собственной квартире — все это время он провел на полу своей комнаты и просил властей о помощи.

В результате они организовали спецоперацию, чтобы извлечь Панабьера из квартиры. В ней приняли участие около 50 человек: полицейские, пожарные, медики и представители мэрии. Для освобождения француза использовали строительный кран. Чтобы вытащить мужчину, им пришлось укрепить фасад дома и расширить окна квартиры, потому что из-за больших размером Панабьер не проходил в дверные проемы. Перед началом работ всех жильцов дома вывели на улицу.

Спецоперация заняла около четырех часов. В результате спасатели смогли погрузить его в специальный контейнер, который опустили вниз с помощью строительного крана. На скорой его отвезли в больницу Тулузы, которая специализируется на лечении людей с избыточным весом.