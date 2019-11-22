Француза оштрафовали за подачу милостыни

Француз получил мелочь в билетном автомате в качестве сдачи. В это же время к нему подошла попрошайка. Тогда мужчина отдал горсть мелочи — 70 сантимов — женщине с ребенком. Хотя во Франции запрещено давать милостыню.

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Полицейские выписали штраф в размере 100 евро. Однако француз отказался подчиняться этому наказанию и решил в обязательном порядке обжаловать взыскание. Он также отметил, что женщина сама не просила у него деньги, француз помог ей по зову сердца.

Руководство Национальной компании французских железных дорог посчитало бестактностью поступок полицейского. Теперь представители организации хотят найти подавшего милостыню пассажира и избавить его от штрафа.