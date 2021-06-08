Француза накажут за пощечину Макрону. Достанется и охране президента

Отвесившему пощечину Эммануэлю Макрону вряд ли грозит серьезное наказание, так как президент Франции жив и здоров. А вот сотрудникам охраны главы Французского государства достанется. Об этом в разговоре с «360» заявила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Телесных повреждений президент Франции не получил. Я думаю, что грозить будет, скорее всего, увольнение сотрудникам безопасности и охраны президента. Вот они допустили, конечно, промах в своей работе. А гражданин, который ударил президента, его могут привлечь, наверно, максимум к какому-то штрафу. Не более того, если бы он ударил по лицу, дал пощечину какому-то другому гражданину Франции. Будет одинаковый подход без учета того, что это Макрон», — рассказала Ярмуш.

По словам собеседницы, так во Франции работает правовая система.

8 июня Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром. Поездку организовали в рамках президентской кампании политика. Он подошел к ограждениям, за которыми стояли местные жители. Мужчина из толпы в медицинской маске внезапно ударил главу Франции ладонью по лицу. В дело вмешалась охрана и обидчика Макрона схватили за руки и оттеснили. По этому делу задержали двух человек.