Мир 04 мая 2023, 16:17 Француз протаранил шлагбаум на границе в Польше, желая попасть в Россию Погранслужба Польши: гражданин Франции спешил в Россию и протаранил шлагбаум на границе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Днем 2 мая гражданин Франции за рулем автомобиля протаранил шлагбаум на польско-российской границе. Мужчина рассказал, что спешил попасть в Россию и планировал связать с ней свою дальнейшую жизнь. Пограничники оштрафовали нарушителя ПДД, сообщили в пресс-службе погранстражи Польши.

Француз пытался попасть в Россию несколько раз. В первый раз он явился на регистрацию утром, однако у него не было необходимых документов для пересечения границы, и ему не позволили покинуть территорию Польши.

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Спустя несколько часов он вернулся. В этот раз мужчина не стал останавливаться и протаранил шлагбаум. Правоохранители догнали его и остановили. В машине 36-летнего гражданина Франции обнаружили охотничьи принадлежности, на которые тоже не было документов.

«Он рассказал пограничникам, что должен был попасть в Россию, потому что именно там он планировал свою дальнейшую жизнь», — отметили в погранслужбе Польши.

Авантюриста оштрафовали на 500 злотых (около 9,5 тысячи рублей). Какой именно француз представлял свою жизнь в России — неизвестно.

В 2021 году украинец попытался незаконно попасть в Крым. Он протаранил шлагбаум и разбил свой автомобиль.