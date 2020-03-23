Француз пробежал марафон у себя на балконе. Без беговой дорожки

Житель французской Тулузы Элиша Ночомовиц пробежал марафон на своем балконе. Дистанцию в 42,2 километра он преодолел за 6 часов 48 минут. Для этого спортсмен-любитель сделал около шести тысяч пробежек от одного края до другого.

Видео забега Ночомовиц транслировал в соцсетях. Он поблагодарил свою девушку, которая приносила ему напитки и конфеты M&M’s. По словам спортсмена, из-за тысяч поворотов его подташнивало.

Француз посвятил свою акцию медикам, которые «находятся на переднем крае борьбы» с коронавирусом.

Также Элиша хотел показать, как можно не впадать в уныние из-за введенного карантина.

По последним данным, от коронавируса во Франции за сутки умерли 186 человек. Общее число погибших увеличилось до 860. Заразились 19,8 тысячи человек, из которых 8675 находятся в больницах (2082 — в реанимации).

В России к утру 23 марта коронавирус выявили у 438 человек, за сутки заразился 71 (все новые случаи зарегистрировали в Москве).