Француз поставил рекорд, простояв во льду больше 2,5 часов. Видео

Житель Франции Ромен Вандердорп поставил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, простояв в ней два часа 35 минут и 33 секунды. Предыдущий чемпион из Китая Цзинь Сунчао смог продержаться один час 53 минуты.

Изданию La Voix du Nord Вандердорп сообщил, что безумно счастлив. Он тренировался два года, чтобы расширить «границы своей физиологии».

За 34-летним медработником наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Для нового рекорда была создана погружная камера, два спортивных судьи следили за временем с двумя секундомерами. Двое незнакомых с Вандердорпом людей выступили в качестве свидетелей.

Один из наблюдателей сообщил, что спокойно смотреть на происходящее он смог примерно час. Затем он едва справлялся с неконтролируемой дрожью.

Свой рекорд Ромен посвятил детям, больным раком. От онкологического заболевания умерли его отец и четырехлетняя Огюстин, в честь которой была основана ассоциация Wonder Augustine. Организация собирает деньги на исследования для борьбы с опухолями головного мозга глиомами. При активной помощи Вандердорпа за два года уже было собрано 218 тысяч евро.