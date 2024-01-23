Мир 23 января 2024, 07:58 Францию возмутили упреки Шольца в недостаточной помощи Украине SZ: министр обороны Франции Лекорню резко отреагировал на упреки ФРГ по Украине Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал союзников, прежде всего Францию, за недостаточную военную помощь Украине. Неуважительный тон не понравился министру обороны Франции Себастьяну Лекорню, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Политик открыто и, по словам журналистов, в нетипичной для Евросоюза невежливой манере потребовал нарастить военную помощь Украине. Олаф Шольц призвал последовать примеру Германии, которая удвоила объем поддержки почти до восьми миллиардов евро. Канцлер адресовал свой призыв не столько малым странам, столько крупным соседям, таким как Италия, Испания и, прежде всего, Франция. Это возмутило французское правительство.

Реклама

«Несколько дней назад министр обороны Себастьян Лекорню весьма язвительно отреагировал, когда ему указали, что, по данным Кильского института мировой экономики, который поддерживает международно признанный рейтинг, Франция сильно отстает от стран Северной Европы и Балтии, от Польши, а в плане поддержки Украины Великобритания — и позади Германия», — сообщил автор статьи.

Разрыв между напыщенной проукраинской риторикой Франции и ее реальным вкладом в поддержку Украины, по словам издания, сильно разнился. С середины февраля 2022 года по конец октября 2023 года она предоставила военную помощь на сумму около полумиллиарда евро, Германия — 17 миллиардов.

Франция пообещала поставить Украине 78 гаубиц Caesar. Политик Флориан Филиппо призвал не делать этого и добиться мирного разрешения конфликта.