Мир 07 марта 2024, 07:30 Францию уличили в желании отправить на Украину особый военный отряд Политолог Бортник: власти Франции могут отправить на Украину особую армию Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/globallookpress

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Власти Франции могут отправить на Украину особый Иностранный легион, который применяют только на территории других страны. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью на YouTube-канале Politeka.

«У Франции для [отправки на Украину] даже есть специальная армия, которая называется Иностранный легион, которая только и работает за рубежом», — подчеркнул он.

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Политолог отметил, что Вооруженным силам Украины все сложнее будет самостоятельно удерживать линию обороны при интенсивных боях. Военные ресурсы ВСУ заканчиваются.

Поэтому, как уточнил Бортник, войска западных союзников на Украине — самый вероятный сценарий. Страны Балтии, Франция и некоторые другие в Европе к этому готовы, резюмировал политолог.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить президента страны Эммануэля Макрона после его высказываний о возможной войне в Европе. Он назвал главу государства «безумным и покорным НАТО».