Мир 20 февраля 2023, 15:17 Францию уличили в эскалации конфликта на Украине Политик Марешаль: поставки оружия ВСУ со стороны Франции усугубляют ситуацию на Украине Сайт президента Украины

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Поставки оружия Украине со стороны Франции усугубляют ситуацию на территории восточноевропейской страны. К такому выводу в беседе с изданием CNEWS пришла вице-президент партии «Отвоевание» (Reconquete) европейского государства Марион Марешаль.

Ранее она была депутатом Нацсобрания Франции. Марешаль напомнила, что власти ее страны уже направили ВСУ ряд боевой техники, включая гаубицы Caesar, а также допустили поставки танков и не исключили отправку боевых самолетов.

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«Думаю, что Франция, поставляя оружие, скорее внесет вклад в эскалацию, чем поможет найти баланс», — заявила она.

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Марешаль добавила, что есть и другие способы поддержать Украину. В их числе она отметила финансовую помощь, а также обучение кадров. Саму поставку боеприпасов на нужды ВСУ Марешаль назвала крайне опасным шагом.

Также французский политик задалась вопросом, когда власти Франции остановят такую поддержку Украины и признают нелегитимность таких действий.