Мир 18 января 2024, 19:46 Францию призвали отказаться от идеи поставить ВСУ гаубицы Caesar Филиппо: поставка САУ Caesar проигрывающей Украине является безумием

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Обещанные Францией Киеву новые гаубицы Caesar в тот момент, когда Украина проигрывает, а США стали отказываться от поставок вооружений, — это просто безумие, которое нужно прекратить. Таким мнением лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поделился в соцсети X.

«Франция произведет 78 Caesar для Украины… Причем в момент, когда она проигрывает, а американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие нужно прекратить. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО», — написал он.

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Филиппо напомнил, сославшись на слова официального представителя Nexter Александра Дюпьи, что стоимость производства одной гаубицы составляет порядка пяти миллионов евро. В общей сложности, 78 Caesar обойдутся стране в 390 миллионов евро. На эти деньги во Франции можно построить две новые больницы.

«А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет», — резюмировал политик.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее заявил, что украинские власти приобрели шесть гаубиц CAESAR, писал RT. Париж планирует произвести в 2024 году 78 гаубиц.