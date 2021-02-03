Францию признали виновной в недостаточных мерах по борьбе с глобальным потеплением

Ранее группа неправительственных организаций подала в суд на руководство Франции. Петиция в поддержку этого иска в интернете собрала более 2,3 миллиона подписей жителей страны.

В суде уточнили, что пока инстанция не определила, надо ли обязать французские власти выполнять взятую на себя задачу по защите климата Земли. Решение вынесут через два месяца.

Этот иск против Франции подали четыре организации, занимающиеся борьбой с изменениями климата, в марте 2019 года. В их числе французские представительства Greenpeace и Oxfam.

Истцы потребовали признать бездействие Французского государства в борьбе с глобальным потеплением. По их данным, в течение пяти лет уровень выбросов вредных газов в атмосферу замедлялся вдвое меньше, чем требовал план правительства.