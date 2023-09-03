Мир 03 сентября 2023, 13:00 Францию предупредили о надвигающейся катастрофе в Африке Экс-разведчик ВС США Риттер: события в Африке станут для Франции угрозой Википедия

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Начало процесса деколонизации Африки принесет большие проблемы Франции. Об этом в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

«Мне кажется, что регион начал сыпаться. Жители в Габоне, Нигере, Гвинее, Буркина-Фасо, Мали и других начали понимать, что прозябают во внутреннем хаосе и нищете, пока экономические и политические элиты процветают», — заявил он.

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Риттер отметил, что происходящее в Габоне запустит процесс деколонизации континента, который особенно сильно скажется на Франции.

«Она продолжала доминировать над частью стран Африки в военном, экономическом и политическом планах. Тем более Габон был прямым источником поставок урана, подарившим Франции независимость от США в ядерной энергетике», — добавил бывший разведчик.

В конце августа в Габоне произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Али Бонго Ондимбу и объявили о роспуске всех государственных институтов. Ранее такие же события произошли в Нигере.