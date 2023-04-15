Мир 15 апреля 2023, 01:05 Францию охватили беспорядки после одобрения пенсионной реформы BFM TV: тысячи французов вышли на митинги из-за одобрения судом пенсионной реформы РИА «Новости»

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Протесты начались в ряде городов Франции после решения Конституционного совета страны, одобрившего основные положения пенсионной реформы. В Париже на митинге собрались около четырех тысяч человек, сообщил телеканал BFM TV.

Несколько групп демонстрантов пришли к зданию столичной мэрии. Они стали поджигать мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

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В Ренне митингующие совершили нападение на полицейский участок и подожгли входную дверь, сообщила газета Ouest-France. Во время возгорания в здании никого не оказалось. Пламя потушили спустя несколько минут.

В Нанте столкновения манифестантов со стражами порядка произошли у здания префектуры. Около 2,3 тысячи протестующих зафиксировали на улицах Тулузы. Акции протеста организовали в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе.

Конституционный совет Франции признал законными основные положения пенсионной реформы, таким образом, минимальный возраст выхода на пенсию для французов увеличили с 62 до 64 лет к 2030 году.