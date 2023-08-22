Мир 22 августа 2023, 16:56 Францию обвинили в провоцировании эскалации конфликта на Украине Посольство РФ: Франция провоцирует эскалацию конфликта поставками SCALP для ВСУ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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Военная помощь Украине со стороны Франции лишь способствует эскалации конфликта. На это указало посольство России во Франции, комментарий оказался в распоряжении ТАСС.

Диппредставительство прокомментировало интервью украинского посла Вадима Омельченко местному изданию «Левый берег», в котором тот сообщил, что Франция предоставила ВСУ пробную партию ракет большой дальности SCALP и планирует продолжать поставки. В посольстве России подчеркнули: это свидетельствует о том, что европейское государство непосредственно вовлечено в конфликт, что бы оно ни заявляло официально.

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«Откровения посла Украины во Франции Вадима Омельченко <…> являются подтверждением очевидного факта: <…> Париж непосредственно вовлечен в конфликт и своими действиями способствует не урегулированию, а эскалации ситуации», — отмечается в заявлении.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин предупреждал о том, что ВС России примут ответные меры, если Украина получит от Запада франко-английские ракеты SCALP.