Мир 20 марта 2024, 06:32 Францию обвинили в предательстве по отношению к наемникам на Украине Захарова: не признав наличие войск на Украине, Франция предала своих граждан Alexander Welscher/dpa/globallookpress

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Власти Франции не подтвердили отправку военных на Украину, тем самым предав собственных граждан. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — написала она.

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Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Министерство Вооруженных сил Франции опровергло заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Он сообщил, что на стороне Украины служили французские наемники, и правительство готово направить группировку численностью еще две тысячи солдат.

Сергей Нарышкин заявил также, что руководство европейской страны обеспокоили большие потери в украинском конфликте. Только под Харьковом погибли десятки французов. Однако во Франции главу российской разведки обвинили в распространении дезинформации.