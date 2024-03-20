20 марта 2024, 06:32
Францию обвинили в предательстве по отношению к наемникам на Украине
Захарова: не признав наличие войск на Украине, Франция предала своих граждан
Власти Франции не подтвердили отправку военных на Украину, тем самым предав собственных граждан. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.
«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — написала она.
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Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Министерство Вооруженных сил Франции опровергло заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Он сообщил, что на стороне Украины служили французские наемники, и правительство готово направить группировку численностью еще две тысячи солдат.
Сергей Нарышкин заявил также, что руководство европейской страны обеспокоили большие потери в украинском конфликте. Только под Харьковом погибли десятки французов. Однако во Франции главу российской разведки обвинили в распространении дезинформации.
Мария Захарова
МИД РФ
Франция
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