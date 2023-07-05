Мир 05 июля 2023, 16:16 Францию напугало использование во время протестов украинского оружия Agoravox: во Франции протестующие могут использовать оружие НАТО, переданное Украине РИА «Новости»

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Во Франции протестующие могут завладеть переданным Украине из стран НАТО оружием. Такое мнение выразили в материале портала AgoraVox.

«В условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, отправленного НАТО „в помощь“ стране, существует риск, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков», — отметил автор статьи.

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По словам обозревателя, оружие, которое Запад поставляет Украине, уже давно появилось на европейских черных рынках. Автор выразил уверенность в том, что протестующие скоро могут заполучить не только автоматы, но противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы. Журналист добавил, что хулиганы могут пойти дальше и устроить конфликт на уровне гражданской войны.

С 27 июня во Франции прошла волна беспорядков. Министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр сообщил, что за дни протестов пострадали свыше тысячи магазинов, торговых центров, табачных лавок и банков. А по словам главы Союза французских предпринимателей Ру де Безье, предварительно ущерб оценивается более чем в один миллиард евро.