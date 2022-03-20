Франция заморозила активы ЦБ РФ на 22 миллиарда евро

Французские власти заморозили активы Центрального банка России на 22 миллиарда евро. Об этом в эфире радиостанции RTL сообщил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Также заблокированы денежные средства частных лиц на сумму 150 миллионов долларов, недвижимость россиян на 500 миллионов евро, арестованы две яхты общей стоимостью примерно 150 миллионов евро.

«Мы выявили активы россиян стоимостью примерно 850 миллионов евро, не считая активов Центрального банка на 22 миллиарда евро», — заявил Ле Мэр.

Министр пояснил, что не идет речи о полном изъятии активов граждан России с целью национализации.

«Эти меры призваны помешать владельцам продать это имущество с целью получения дохода», — добавил он. При этом Ле Мэр допустил, что конфискация активов возможна, если правоохранители выявят нарушение уголовного законодательства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и союзникам удалось сокрушить российскую экономику с помощью санкций.