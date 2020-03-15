Франция закроет магазины и рестораны. Людям посоветовали оставаться дома

Французский премьер-министр Эдуард Филипп сообщил, что на фоне удвоения числа заболевших за последние 72 часа решил закрыть магазины, рестораны и развлекательные заведения в ночь на понедельник 16 марта.

Как стало известно Reuters, он предложил французам максимально ограничить перемещения. По последним данным, в стране погиб 91 человек и 4,5 тысячи инфицированы.

Работать будут только аптеки, продовольственные магазины, автозаправочные станции и табачные лавки. Тем не менее, муниципальные выборы в это воскресенье состоятся.

Эдуард Филипп заявил, что у правительства нет выбора, так как несмотря на предупреждения властей на улицах оставалось слишком много людей. Французы легкомысленно отнеслись к мерам безопасности и не сохраняли достаточное расстояние друг от друга, что могло ускорить распространение вируса.

Премьер сообщил, что общественный транспорт продолжит работу, но кабмин ждет от компаний, что они начнут переводить сотрудников на дистанционную работу. Речь идет о примерно 67 миллионах человек.

Также стало известно, что свою работу прекратил горнолыжный курорт в Шамони и парижский Диснейленд.