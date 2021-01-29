Франция закроет границы для всех, кроме прибывающих из стран ЕС

Власти Франции запретили пересечение границ для всех, кто планируется отправится зарубеж или прибыть оттуда — за исключением стран-членов Евросоюза. Такое решение приняли из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс вечером 29 января. Его слова процитировал ТАСС.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья, — отметил он.

Кастекс уточнил, что из Франции в страны Евросоюза можно будет попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Это условие работает для всех, кроме сотрудников, которые проживают на пограничных территориях.

Nation News напомнил, что страны Евросоюза начали массовую вакцинацию от коронавируса в декабре, однако им не удалось привить больше число людей из-за сбоев в поставках вакцин.