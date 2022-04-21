Франция заявила о возможном запрете поставок российского газа в ЕС

Страны Евросоюза могут отказаться от российского газа и ввести на него эмбарго. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала France Info.

«Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно», — сказал он.

Это совпадает с недавним заявлением госсекретаря при французском МИД Франции Клемана Бона. Он сообщил, что Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, которые затронут и энергоресурсы РФ.

Некоторые европейские государства уже самостоятельно отказались от российского газа. Одной из первых на такой шаг пошла Литва. Некоторые представители ЕС высказали обратную точку зрения. Они согласились с требованием РФ оплачивать газ в рублях.

Евросоюз вводит антироссийские санкции в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Таким образом западные политики якобы выражают несогласие с причинами и задачами кампании. Российские власти считают, что санкции призваны уничтожить экономику страны.