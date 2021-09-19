Франция заявила о кризисе в отношениях с США из-за партнерства AUKUS

Заключение нового партнерства между США, Великобританией и Австралией привело к кризу в отношениях Парижа и Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь. В отношениях с союзником так себя не ведут. В таких отношениях не прячутся и уважают друг друга», — сказал французский министр. Цитату привел ТАСС.

По словам главы МИД, инициатива заключить новое партнерство принадлежала небольшой группе людей. Он выразил сомнение, что о проекте знали все члены австралийского и американского правительств. Ле Дриан отметил, что теперь у Франции есть повод задуматься о прочности альянса с США. Также он добавил, что в отношениях Парижа и Вашингтона возник кризис, который повлияет на обсуждение будущей стратегии НАТО.

«Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде. Очевидно, что-то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии», — заявил глава министерства.

Ранее США, Австралия и Великобритания создали новое партнерство в области обороны и безопасности. Альянс назвали AUKUS. После заключения соглашения Австралия расторгла договор с Францией о строительстве подлодок.